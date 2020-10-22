Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел в формате видеоконференции «круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона».

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В мероприятии участвовали сенаторы Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики Валерий Васильев, ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Цеков, ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова, представители Минэкономразвития РФ, Минстроя РФ, органов государственной власти Республики Крым и Севастополя, профильных и экспертных организаций.

Участники заседания рассмотрели меры, разработанные Правительством РФ по решению данного вопроса, в частности, проект комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города федерального значения Севастополя, источники его финансирования.

Надежное водоснабжение – важнейшая проблема Крымского полуострова. она лежит в основе социально-экономического развития региона

Андрей Кутепов отметил, что надежное водоснабжение – важнейшая проблема Крымского полуострова. она лежит в основе социально-экономического развития региона. «Всем известна ситуация с водоснабжением, которая сейчас сложилась на территории полуострова. Так же всем известны причины произошедшего: это и прекращение водоснабжения со стороны Украины, и старые изношенные коммуникации с огромными потерями в сетях, и засушливый весенне-летний период этого года. Комитет СФ по экономической политике и Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию высоко оценивая значимость устойчивой подачи воды для жителей Крыма, для развития промышленности и сельского хозяйства, инициировали обсуждение этой проблематики еще два месяца назад».

За это время Правительство РФ разработало Комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города федерального значения Севастополь, который утвержден распоряжением Правительства, сказал он.

«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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Валерий Васильев

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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Валерий Васильев и Юрий Федоров

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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«Круглый стол» на тему «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социально-экономического развития региона»

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Комплексный план направлен развитие инженерной инфраструктуры и обеспечение Крымского региона водными ресурсами. Он содержит 14 мероприятий, ответственных исполнителей, сроки исполнения, а также финансирование всех мероприятий, как из федерального, так и регионального бюджетов. Всего на реализацию плана в период до 2024 года предполагается выделить почти 50 миллиардов рублей. «Реализация мероприятий комплексного плана позволит в 2020 году снять острый дефицит в обеспечении водоснабжением населения города Севастополя и центральных районов Республики Крым, в том числе города Симферополя, а в 2024 году обеспечить Крымский полуостров надежным водоснабжением».

Андрей Кутепов указал, что для реализации мероприятий плана потребуется слаженная работа федеральных органов исполнительной власти, Совета Министров Республики Крым и Правительства г. Севастополя.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин остановился на проблемах водного хозяйства Крыма как одного из факторов, сдерживающих устойчивое развития агропромышленного комплекса региона. «По нашим оценкам, доля этого сектора экономики составляет до 15 процентов от валового регионального продукта. Для сельского хозяйства ключевым вопросом является наличие водных ресурсов для орошения. Вследствие перекрытия в 2014 году Северо-Крымского канала общий забор воды по Республике сократился более, чем в пять с половиной раз и вопрос обеспечения водой аграрной сферы приобрел особую значимость».

Сергей Ястребов указал, что комплексным планом по обеспечению надежного водообеспечения Республики Крым и Севастополя до 2024 года предусмотрено финансирование в размере 48 миллионов рублей. Этот план состоит из ряда первоочередных и перспективных мероприятий. Проблемы в Республике Крым и Севастополе связаны также с потерями в сетях передачи, полное отсутствие приборов учета и соответственно невозможность оценить потребление воды в домохозяйствах. По его словам, на сегодняшний день можно говорить о разведанных и подтвержденных запасов подземных вод на полуострове в размере 1 миллион 65 тысяч куб метров. Добыча составляет 330 тысяч. «Есть большие возможности, чтобы, проведя инвентаризацию всех действующих подземных водозаборов, эту тему задействовать в интересах Республики». Он также затронул тему очистки и повторного использования воды.

В обсуждении приняли участие директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Министерства экономического развития РФ Вадим Павлов, директор Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Светлана Никонова, заместитель начальника Управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных ресурсов Евгений Шишко.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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