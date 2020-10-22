А. Широков: Необходимо стимулировать проведение геолого-разведочных работ частными недобывающими компаниями

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание на тему «Совершенствование законодательного обеспечения развития горнодобывающей промышленности Дальнего Востока и Байкальского региона».

Председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области провел заседание Совета на тему «Совершенствование законодательного обеспечения развития горнодобывающей промышленности Дальнего Востока и Байкальского региона».

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Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции. В нем приняли участие сенатор Баир Жамсуев, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края представители федеральных органов государственной власти и органов государственной власти регионов Дальневосточного федерального округа, горнодобывающих компаний, научного сообщества.

Анатолий Широков отметил, что для северных и дальневосточных территорий совершенствование законодательства для горнодобывающей промышленности имеет особую актуальность. Доходы, получаемые от добычи полезных ископаемых, обеспечивают значительную часть поступлений в бюджет как этих регионов, так и страны в целом.

Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ на тему «Совершенствование законодательного обеспечения развития горнодобывающей промышленности Дальнего Востока и Байкальского региона»

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Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ на тему «Совершенствование законодательного обеспечения развития горнодобывающей промышленности Дальнего Востока и Байкальского региона»

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Анатолий Широков

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Баир Жамсуев

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Сенатор сообщил, что существенная часть запасов полезных ископаемых сосредоточена на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона. В настоящее время на Дальнем Востоке эксплуатируется более восьмисот из четырёх тысяч месторождений, учтённых на государственном балансе, по двадцати пяти видам полезных ископаемых. На территории Дальневосточного федерального округа находится треть национальных запасов золота и серебра, четверть запасов вольфрама, более 80 процентов общероссийских запасов алмазов.

Парламентарий указал, что на Дальнем Востоке имеются большие возможности добычи топливно-энергетических ресурсов, в том числе природного газа, нефти, каменного и бурого угля, торфа, горючих сланцев. Добыча полезных ископаемых в целом по Дальневосточному федеральному округу в 2018 году выросла к уровню предшествующего года на 6,4 процента, в 2019 году – на 6,2 процента. При этом рост объемов добычи отмечался по всем основным видам сырья.

«Тем не менее в горнодобывающей промышленности существует ряд системных проблем, которые тормозят ее развитие. И одной из важнейших сегодня, на наш взгляд, является проблема воспроизводства минерально-сырьевой базы по многим видам полезных ископаемых. За прошедшие полтора десятка лет в результате многократного сокращения работ по геологическому изучению недр, особенно ранних стадий, мы получили ситуацию, когда прирост запасов не компенсирует их добычу», — сказал Анатолий Широков.

Он отметил, что большинство разведанных месторождений полезных ископаемых находится в распределенном фонде недр. Горнодобывающие компании хоть и вкладывают значительные средства в геологоразведочные работы, но проводят их в основном на площадях, входящих в состав или примыкающих к лицензионным участкам. «Поэтому геологическое изучение недр, восполнение запасов — это, прежде всего, задача государства, поскольку именно государство является собственником недр».

Однако финансирование подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», в рамках которой предусмотрены мероприятия по геологическому изучению недр, снижается последние три года примерно по 1 миллиард рублей в год, сказал законодатель.

«В условиях нестабильного финансирования геологоразведочных работ, а также снижения заинтересованности добывающих компаний – основных недропользователей – в выполнении работ поисково-оценочного этапа, необходимо стимулировать проведение таких работ частными недобывающими компаниями, специализирующимися исключительно в области геологоразведки. Это особенно важно для новых перспективных территорий или для территорий, на которых добывающие компании не ведут воспроизводственную деятельность», — указал Анатолий Широков.

По его мнению, эту нишу могли бы занять юниорные геологоразведочные компании, специализирующиеся исключительно в области геологоразведки за счет привлечения средств широкого круга частных инвесторов.

«В настоящее время в России начал накапливаться такой опыт. Но, к сожалению, рынка таких компаний не существует», — сказал сенатор.

Он отметил, что в действующем законодательстве не урегулированы вопросы статуса юниорных компаний и режима их деятельности. «В 2017 году Министерством экономического развития был разработан проект Концепции развития юниорных геологоразведочных компаний. Однако на тот момент Правительство России сочло преждевременным ее утверждение. Нужно более пристально посмотреть на институт юниорных геологоразведочных компаний», — считает сенатор.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ –руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев подчеркнул, что необходимо вкладывать средства в формирование поискового задела. Важно нарастить региональную составляющую работ, которые формируют задел для деятельности юниорных компаний. Он предложил совместно поработать над вариантами налоговых вычетов из формируемой налоговой базы по НДПИ, связанных с инвестициями в формирование новых горнодобывающих предприятий и инвестициями в геологоразведочные работы. «Мультипликация инвестиций в этот сектор дает гораздо больше положительного эффекта для экономики регионов, чем непосредственное изъятие в налоге на федеральный уровень, перераспределение на иные цели».

Статс-секретарь — заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков указал, что без восполнения минерально-сырьевой базы и добычи полезных ископаемых невозможно развивать Дальний Восток.

Директор Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Министерства экономического развития РФ Дмитрий Вахруков остановился на предложениях ведомства по юниорным компаниям. Необходимо их нормативное закрепление, допуск таких компаний к геологоразведке, а также создание возможности своевременно и эффективно выходить из этого бизнеса. «Считаем важным рассмотреть вопрос об их налоговом стимулировании», — сказал он.

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