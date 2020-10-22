В Великом Новгороде завершено техперевооружение газораспределительного пункта

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

22 октября 2020, 16:45

Компания «Газпром газораспределение Великий Новгород» завершила работы по замене устаревшего оборудования на газораспределительном пункте, снабжающим природным газом жилой микрорайон Кречевицы Великого Новгорода.

В ходе работ установлено высоконадежное оборудование, отвечающее за автоматическое управление технологическим процессом подачи одоранта — специального сильнопахнущего вещества, которое используется для своевременного обнаружения утечки газа. Установка позволяет автоматически корректировать величину дозировки в зависимости от текущего расхода природного газа, а также контролировать заданный режим технологического процесса без участия оператора.

Справка

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания обеспечивает снабжение потребителей Новгородской области природным газом, осуществляет строительство газопроводов, технологическое присоединение объектов капитального строительства к действующим газораспределительных сетям, оказывает услуги по техническому обслуживания газового оборудования. Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов составляет 2888 км. На балансе компании находятся 250 газорегуляторных пункта, 4677 шкафных регуляторных пунктов.

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