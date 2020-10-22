В. Круглый: Только иммунопрофилактика и широкое вакцинирование создадут коллективный иммунитет для остановки пандемии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор работает над докладом ПАСЕ «Нерешительность в отношении вакцинации: серьезная проблема общественного здравоохранения».

Сложно остановить пандемию исключительно карантинными мерами. Необходимо двигаться в направлении иммунопрофилактики и широкого вакцинирования населения, заявил член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области выступая на ежегодных курсах повышения квалификации для российских государственных служащих по вопросам реализации конституционных и международных гарантий прав человека в российском законодательстве и правоприменительной практике.

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Сенатор открыл секцию «Многостороннее сотрудничество в ответ на вызовы COVID-19: новые инициативы Совета Европы», где рассказал о своей работе в ПАСЕ над докладом «Нерешительность в отношении вакцинации: серьезная проблема общественного здравоохранения» и подчеркнул, что тема вакцинации привлекла особое внимание в связи с пандемией COVID-19. По его мнению, вакцинация как плановое медицинское вмешательство остается самым безопасным и наиболее эффективным методом защиты от многих инфекционных заболеваний.

«Для более глубокого понимания феномена нерешительности в отношении вакцинации существует только один путь — активное международное сотрудничество, глубокий анализ причин и разработка действенных мер по его преодолению в интересах населения всех стран. Опыт, полученный за время пандемии COVID-19, демонстрирует важность тесного сотрудничества государств-членов Совета Европы в борьбе по предотвращению инфекционных заболеваний, в том числе с помощью мер по повышению осведомленности и просвещения широкой общественности», — подчеркнул Владимир Круглый.

Сенатор проинформировал, что в сентябре 2020 г. Правительством РФ была утверждена Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней, цель которой — предупреждение, ограничение распространения и ликвидация инфекционных заболеваний. Основные принципы документа — доступность для граждан профилактических прививок, обеспечение качества и безопасности иммунобиологических препаратов, развитие производства эффективных и безопасных препаратов, совершенствование законодательства в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, обеспечение социальной поддержки граждан в случае возникновения поствакцинальных осложнений, поддержка научных исследований и разработок в области иммунопрофилактики. Особое место в Стратегии отведено доступности информации и повышение осведомленности населения в области иммунопрофилактики инфекционных болезней для преодоления как раз нерешительности в отношении прививок.

По словам Владимира Круглого, сейчас в России уже зарегистрированы два варианта вакцины против коронавируса. «Проводится и будет в дальнейшем проводиться интенсивное изучение этих вакцин с целью обеспечения безопасности и эффективности. Однако только иммунопрофилактика и широкое вакцинирование могут создать коллективный иммунитет для остановки этой пандемии», — подчеркнул сенатор.

В этот же день законодатель принял участие в дистанционном заседании Комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию. В ходе заседания был принят проект резолюции «Поддержка людей с аутизмом и их семей».

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