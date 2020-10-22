В Приморье бывший руководитель ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» осужден за растрату

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

В суде установлено, что с 2011 г. по 2012 г. фигурант при пособничестве директора одного из юридических лиц заключал фиктивные договоры оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования.

В результате указанных преступных действий причинен ущерб около 700 млн рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом 800 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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