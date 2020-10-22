В Россию из Сербии для приведения в исполнение приговора экстрадирован гражданин, обвиняемый в незаконной банковской деятельности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Сербия экстрадировали в Россию Марата Романова.

Замоскворецким районным судом г. Москвы он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 700 000 рублей.

Суд установил, что с июня 2012 года по август 2014 года Романов, действуя в составе организованной группы, находясь на территории г. Москвы, используя фиктивные организации, зарегистрированные на лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, осуществлял банковскую деятельность в нарушение требований действующего законодательства, без регистрации и получения специального разрешения. От указанной незаконной деятельности злоумышленник получил доход не менее 1,5 млрд рублей.

Поскольку преступник скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в международный розыск.

В ноябре 2019 года в связи с установлением его местонахождения на территории Сербии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче осужденного, который был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН России Марат Романов доставлен в Москву.

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