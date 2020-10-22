В Совете Федерации обсудили правоприменительную практику арендных отношений в период коронавирусной инфекции

Source: Russia – Council of the Federation

Совещание на эту тему провел Э. Исаков.

Член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел совещание на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции».

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Сенатор отметил, что государством и регионами были введены антикризисные меры по поддержке предпринимателей, граждан страны в период пандемии. Парламентарий напомнил, что для предупреждения конфликтных ситуаций между арендодателем и арендатором 1 апреля 2020 г. был принят федеральный закон, согласно которому арендатор вправе обратиться к арендодателю для заключения дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы. Он также вправе требовать ее уменьшения, если не может пользоваться помещением из‑за введенных ограничительных мер.

«В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года, арендодателю рекомендовано при предоставлении отсрочки уплаты по договорам аренды недвижимого имущества предусмотреть уменьшение арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором деятельности, а также с учетом нерабочих дней, установленных Указами Президента РФ», — сказал Эдуард Исаков.

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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Эдуард Исаков

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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Ирек Ялалов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции» в формате видеоконференции

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По словам сенатора, в части отношений арендаторов с органами государственной власти и местного самоуправления публичная власть в пределах своих возможностей занимает позицию максимального учета интересов арендаторов.

Парламентарий добавил, что зачастую наиболее остро стоят проблемы в отношениях, где арендодатель и арендатор — частные собственники.

Эдуард Исаков сообщил, что в адрес Комитета СФ по экономической политике обратились представители фитнес-индустрии. Деятельность фитнес-центров относится к отраслям экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Работа фитнес-клубов была прекращена, после отмены ограничительных мер требовались усилия для ее восстановления на прежнем уровне. Арендаторы отмечают, что не все собственники торговых центров сегодня идут навстречу фитнес-клубам и учитывают предоставленное законом право арендатора требовать снижения арендной платы», — сказал сенатор.

В ходе совещания первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров рассказал, что проводится мониторинг мер, принятых в рамках поддержки пострадавших отраслей, в том числе фитнес-индустрии. «Безусловно, мы озабочены существующей ситуацией, и внесли предложения в Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, в Правительство, в том числе, по мерам поддержки в отношении коллег, работающих в фитнес-индустрии и закрывающих большой блок вопросов по организации систематических занятий населения физической культурой и спортом», — отметил он.

Заместитель руководителя Департамента городского имущества г. Москвы Антон Михеев сообщил, что выработан комплекс мер, которые направлены на помощь наиболее пострадавшим отраслям экономики, субъектам, которые имеют арендные отношения со столицей. «Департамент распоряжается земельными участками, объектами недвижимости, и мы доводим через дополнительные соглашения к текущим договорным обязательствам нашу помощь к нашим арендаторам там, где мы можем либо освободить от платежа, либо предоставить отсрочку».

Генеральный директор ГБУ «Центр налоговых доходов» Департамента экономической политики и развития г. Москвы Дарья Мурченко проинформировала, что постановлением столичного правительства предусмотрены такие меры поддержки, как выплата грантов в виде субсидий из бюджета города собственникам объектов торговли, общепита, бытовых услуг, а также владельцам гостиниц.

В совещании также приняли участие член Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан советник Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, директор Департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития РФ Виктор Смирнов, представители Генеральной прокуратуры РФ, органов власти субъектов РФ, коммерческих предприятий и общественных организаций.

Итоги мероприятия будут рассмотрены на заседании Комитета СФ по экономической политике, после чего будут подготовлены соответствующие предложения в адрес Правительства Российской Федерации.

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