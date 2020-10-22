«Газпром газораспределение Йошкар-Ола» газифицировал деревню Старый Юледур Куженерского района

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

22 октября 2020, 16:40

Специалисты компании «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод к деревне Старый Юледур Куженерского района. Новый газопровод создаст условия для газификации более 50 домовладений.

Внутрипоселковый газопровод высокого давления протяженностью 2,4 км построен компанией «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» за счет специальной надбавки к тарифу на транспорт газа.

Сейчас специалисты «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» ведут работы по подключению частных домовладений к системе газоснабжения.

«В 2020 году в рамках Программы газификации мы сдали в эксплуатацию три межпоселковых газопровода в Куженерском и Горномарийском районах, что позволит газифицировать более 1200 домовладений», — рассказал заместитель исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Игорь Ганичев.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз».

Является единственной газораспределительной организацией на территории Республики Марий Эл, осуществляет газоснабжение более чем 261 тыс. квартир и домов, 600 промышленных предприятий, 4412 коммунально-бытовых предприятий. В эксплуатации находится 5698 км газопроводов, 510 газорегуляторных пунктов и 1152 газораспределительных шкафа.

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