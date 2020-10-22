Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации, посвященное современным направлениям развития регионов.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при СФ на тему «Креативные индустрии. Современные тренды развития регионов».

Смотрите также

«В условиях новых вызовов ближайшего десятилетия обсуждение этой темы приобретает особое значение. Мировая практика показывает, что креативная индустрия – один из динамично развивающихся секторов экономики. Креативная индустрия представляет собой отрасли, которые основаны на индивидуальном интеллекте, творчестве, навыках и талантах, имеющих потенциал роста и создания рабочих мест», — сказала вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя СФ также напомнила, что впервые в России понятие «креативных индустрий» было закреплено в Основах государственной культурной политики еще в 2014 г. И в дальнейшем получило свое развитие в стратегических документах Правительства РФ.

Креативные индустрии позволяют регионам усиливать производственный потенциал, туризм, малое и среднее предпринимательство, повысить уровень занятости, особенно среди молодежи, женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья

«Креативные индустрии позволяют регионам усиливать производственный потенциал, туризм, малое и среднее предпринимательство, повысить уровень занятости, особенно среди молодежи, женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Одной из задач Совета является рассмотрение лучших, по сути новых, региональных практик», — добавила Галина Карелова.

Вице-спикер СФ отметила, что уникальный опыт развития креативных индустрий уже есть у целого ряда регионов. В июле этого года принят региональный закон «О креативных индустриях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». В округе также запущен проект, направленный на формирование экосистемы поддержки креативных индустрий. В Республике Саха (Якутия) принята Концепция развития креативной экономики до 2025 г. Во многих субъектах Федерации это направление включают в действующие стратегии социально-экономического и культурного развития.

Особое внимание в регионах уделяют строительству соответствующей инфраструктуры – креативных кластеров. «Они обычно располагаются на заброшенных и депрессивных территориях. На их месте возникают интересные, оригинальные креативные комплексы с локальной идентичностью», — сообщила она.

«Креативные индустрии объединяют разные направления деятельности и творческие рынки. Уровень их развития, масштаб, коммерческая успешность различаются. И есть отрасли, которым требуется особая поддержка. Например, народным художественным промыслам», — сказала вице-спикер СФ.

Галина Карелова проинформировала о проводимой Советом Федерации работе по поддержке народных художественных промыслов. «Своевременно было принято решение о создании специальной Временной комиссии. Именно сейчас Минпромторгом ведется работа над новой редакцией базового закона «О народных художественных промыслах» и над Стратегией развития НХП на период до 2030 года. Временная комиссия активно включилась в эту работу. В Министерство передано более 100 предложений».

Также при активном участии Совета Федерации в сентябре прошел первый фестиваль-форум «Российская креативная неделя». «Его итоги подтолкнули нас к идее обратиться к Минпромторгу с предложением провести такие фестивали-форумы в каждом федеральном округе. Инициатива приобретает особое значение в свете решения Организации Объединённых Наций объявить 2021 год – годом креативной экономики», — отметила вице-спикер СФ.

«Тема креативных индустрий впервые обсуждается на заседании Совета. Нам важно определить базовые проблемы, моделирующие развитие этого сектора экономики, а также обозначать дальнейшие пути их решения. Возможно, необходимо сформулировать понятие «креативная индустрия» на законодательном уровне, внести изменения в общероссийские классификаторы видов деятельности и продукции, сформировать системные меры поддержки креативных индустрий, особенно в постковидный период, а также выработать региональные стратегии их развития», — заключила Галина Карелова.

В заседании Совета мероприятии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, заместитель директора Фонда «Россконгресс», директор фонда «Инносоциум» Елена Маринина, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, представители региональных органов государственной власти, экспертного сообщества.

Участники обсудили новые подходы в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов и креативных индустрий, механизмы осуществления государственной поддержки, лучшие региональные практики и пилотные проекты.

MIL OSI