Е. Афанасьева провела Конференцию «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации»

Source: Russia – Council of the Federation

Прозвучавшие предложения будут обобщены и станут основой для соответствующих законодательных инициатив, отметила сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области провела конференцию, посвященную вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации.

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В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, представители министерств и ведомств, научного, экспертного, адвокатского сообщества, правозащитных организаций.

Мы живем в интересное время – время прорывных технологий и новых больших вызовов, связанных с цифровизацией

«Мы живем в интересное время – время прорывных технологий и новых больших вызовов, связанных с цифровизацией», — отметила Елена Афанасьева. Они касаются широкого круга вопросов, включая направления занятости населения, образования и подготовки кадров, «цифрового равенства», защиты персональных данных, борьбы с распространением недостоверной информации.

«В связи с этим встают вопросы обеспечения прав и свобод граждан, которые гарантированы Конституцией России и законами нашей страны», — сказала сенатор.

По ее словам, вопросы цифровизации постоянно находятся в поле зрения Совета Федерации. «При СФ работает Совет по развитию цифровой экономики. Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству занимается вопросами законодательного обеспечения этой сферы. Вопросы цифровизации поднимаются в ходе «правительственных часов» на заседаниях верхней палаты парламента. В мониторинге этой темы активно задействована Палата молодых законодателей при СФ».

Конференция «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации»

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Елена Афанасьева

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Маргарита Павлова

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Конференция «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации»

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Конференция «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации»

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Елена Афанасьева

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Конференция «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации»

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Конференция «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации»

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Конференция «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации»

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Конференция «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации»

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Конференция «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации»

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Конференция «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации»

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Конференция «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации»

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Елена Афанасьева

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Елена Афанасьева предложила использовать площадку СФ для широкой межведомственной дискуссии на эту тему. В числе предложений сенатора – рассмотреть возможность помимо основной специальности в вузе давать дополнительную – в цифровой сфере.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко отметил, что в настоящее время министерством ведется работа по реализации комплекса мероприятий, направленных на достижение национальных целей в части цифрового развития сферы высшего образования.

«В условиях пандемии коронавируса цифровые технологии в ряде стран, включая Россию, начали широко использоваться для обеспечения образовательного процесса в условиях самоизоляции. Цифровизация признана создать дополнительные возможности для развития образования, в том числе за счет расширения дистанционного доступа к образовательным услугам, самообразования».

Конечно, дистанционное обучение полностью не сможет заменить очный образовательный процесс, подчеркнул замминистра. Однако, дистанционное образование может значительно увеличить доступность как высшего, так и среднего образования, в том числе для маломобильных групп населения. «Кроме того, таким образом обеспечивается возможность учиться, находясь практически в любой точке земного шара, где есть компьютер и Интернет».

Прошедшее полугодие обозначило и определенные проблемные моменты, сказал Петр Кучеренко. Он отметил, что студенты и преподаватели отмечают отсутствие прямого очного контакта как значительный минус. Компьютеризированная система представляет определенные сложности для использования преподавателями старшей возрастной группы. Также дистанционное онлайн обучение предполагает обязательное наличие технических средств: компьютера, сети интернет, что по понятным причинам доступно не всем гражданам в силу финансового положения, а также наличия интернета хорошего качества в отдельных населенных пунктах. Существует проблема идентификации личности студентов при оценке их знаний на онлайн испытаниях.

Плюсы и минусы дистанционного обучения нужно переосмыслить и использовать в новых реалиях, резюмировал Петр Кучеренко.

Образовательный процесс обязательно должен включать программу обучения по безопасному использованию цифровых технологий и персональных данных, отметила директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Людмила Бокова. «Сейчас важно рассматривать воспитание через призму изменившихся возможностей. Важно, чтобы образовательный процесс был направлен на обучение ребенка безопасному поведению в цифровой среде», — сказала Людмила Бокова. Она также добавила, что сегодня перед системой образования стоят новые задачи по использованию цифровых ресурсов и условий. Поэтому в первую очередь необходимо обеспечить равный доступ к процессу цифровизации.

Развитие всех цифровых технологий должно строиться на основах федерального закона о защите персональных данных, подчеркнула Людмила Бокова. «Человек имеет полное право знать, как и где обращаются его персональные данные. Однако процесс обработки данных должен иметь функцию управления своим согласием. В частности, у граждан должна появиться возможность отзыва своего согласия. Тогда безопасность личных данных будет обеспечена на более высоком уровне».

Участники Конференции выступили с предложениями и рекомендациями по обеспечению прав и свобод граждан в эпоху цифровизации. Все они будут обобщены и станут основой для разработки соответствующих законодательных инициатив, сказала Елена Афанасьева.

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