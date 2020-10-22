К. Косачев: Россия готова всемерно способствовать сохранению роли и места ООН в современном мире

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный 75-летию Организации Объединенных Наций.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел «круглый стол» «75 лет Организации Объединенных Наций: уроки истории и современные вызовы и угрозы международной безопасности».

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В современном мире важно обеспечить эффективность Организации Объединенных Наций и упрочить ее роль в международных делах, заявил Константин Косачев. «Россия убеждена в том, что ООН должна сохраняться, усиливаться, работать в интересах всего человечества».

Сенатор напомнил, что Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 года – после того как в этот день СССР направил ноту о его ратификации.

Символично, сказал Константин Косачев, что в октябре нынешнего года Российская Федерация председательствует в Совете Безопасности ООН, активно продвигая актуальную международную повестку.

Онлайн формат, ставший сегодня наиболее востребованным на мероприятиях ООН их-за пандемии, не мешает Организации выполнять свою миссию, отметил сенатор. «Свидетельством тому стало резонансное выступление на Генеральной Ассамблее ООН Президента России Владимира Путина».

Помимо проблем, связанных с распространением коронавируса, сказал сенатор, ООН сегодня сталкивается с целым комплексом серьезных вызовов. «Эти проблемы накапливались годами. У всех на слуху дискуссия о необходимости реформирования ООН, о том насколько ее нынешняя структура отвечает современным потребностям, насколько организация эффективна в противодействии как традиционным, так и новым вызовам и угрозам».

У ООН нет никаких лимитов, ограничивающих ее возможности по исполнению возложенных на Организацию полномочий, подчеркнул Константин Косачев. «Организация работает так, как ей это позволяют делать государства-члены. И те проблемы, которые возникают в современном мире, международных отношениях обусловлены прежде всего тем, как в обход организации, в нарушение Устава ООН действуют некоторые страны».

Сенатор отметил, что США сегодня наиболее быстрыми темпами отдаляются от духа и буквы Устава ООН, пытаются не дать Организации полноценно выполнять свою миссию. «Среди таких шагов — выход США из ряда международных структур, односторонние действия Вашингтона в обход Устава ООН. Наконец, наиболее яркий пример – выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, утвержденного резолюцией ООН».

Даже процедура выхода из Плана, также детально прописанная в документе, была самым явным образом нарушена США, все это не может не вызывать беспокойства, сказал сенатор.

В свою очередь Россия готова всемерно содействовать сохранению роли, мисии, места ООН в современном мире, сказал Константин Косачев. «Устав ООН – основной источник международного права. Наша цель, чтобы международное право было сохранено, нельзя допустить его подмены, замены на порядок, основанный на других правилах. Наши усилия направлены на то, чтобы эту позицию можно было бы реализовать наиболее эффективно. В противном случае пострадает вся модель современного мироустройства, заложенная отцами-основателями ООН в 1945 году».

Сенатор высказал уверенность в том, что международному сообществу по силам решить эту задачу. «Мы готовы работать со всеми партнерами, которые сохраняют подобную убежденность».

В конференции приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, заместитель председателя Комитета СФ Владимир Лукин, член Комитета СФ Дина Оюн, заместитель Министра иностранных дел Сергей Вершинин, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, дипломаты, представители академических кругов и международных организаций.

Выступающие обсудили возможности укрепления ООН и ее институтов как ключевой диалоговой площадки по решению всего комплекса глобальных международных проблем. Была подчеркнута необходимость усиления участия представителей России в структурных подразделениях Организации.

Участники «круглого стола» в Совете Федерации осмотрели специально организованную в СФ выставку, посвященную 75-летию Организации Объединенных наций.

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