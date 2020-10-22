Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Палаты молодых законодателей при СФ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при Совете Федерации Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению ПМЗ в онлайн-режиме.

Как отметил сенатор, в ходе мероприятия обсуждался ряд важных вопросов, связанных, в том числе, с использованием региональных инвестиционных возможностей для преодоления экономических последствий коронавирусной инфекции.

Об опыте работы, накопленном в Ульяновской области, рассказал председатель правительства региона Александр Смекалин. По его словам, в Ульяновской области, как и в большинстве других субъектов Федерации, подготовлен и реализуется комплексный план развития региональной экономики в условиях введения ограничительных мер, связанных с пандемией. «План охватывает все основные сферы экономики, включает в себя пакет мер поддержки бизнеса», — пояснил он.

Председатель Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению ПМЗ Евгений Чернов поднял тему реализации региональных программ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев в ходе заседания выступил с докладом на тему разграничения полномочий органов государственной власти РФ трех уровней — федерального, регионального и муниципального.

Подводя итоги мероприятия, Александр Варфоломеев подчеркнул, что члены Палаты молодых законодателей продолжают активную работу над актуальными вопросами регионов, и в ближайшее время будут проведены в дистанционном режиме заседания всех остальных комитетов ПМЗ, в ходе которых молодые депутаты обменяются опытом и поделятся новыми идеями.

«Для эффективной работы нам необходима обратная связь и живой диалог — это то, что мы сегодня успешно реализуем в режиме онлайн», — заключил сенатор.

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