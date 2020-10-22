Н. Журавлев: Важно создавать эффективные механизмы защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по совершенствованию законодательства в сфере финансового рынка.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области в режиме видеоконференции провел совещание по совершенствованию законодательства в сфере финансового рынка с представителями Национального совета финансового рынка, экспертным сообществом.

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«В условиях развития современных технологий, многообразия финансовых и инвестиционных продуктов, участившихся случаев мошеннических действий важно создавать эффективные механизмы защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, повышать уровень их финансовой грамотности и информированности. Это станет возможным, в том, числе за счет законодательного регулирования деятельности кредитных организаций по сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации, использованию и хранения электронных документов, осуществлению блокировки сайтов, распространяющих рекламу финансовых пирамид и нелегальных кредиторов, а также используемых для фишинга», — сказал сенатор.

Участники совещания также обсудили неправомерные практики по использованию чужих товарных знаков в контекстной рекламе и законодательные предложения по борьбе с ними.

Важной темой стали комиссионные платежи в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Участники совещания обратили внимание на возможное повышение нагрузки на поставщиков услуг при отмене комиссий за перевод оплаты и предложили предусмотреть в законе полномочие Правительства по установлению максимально допустимого тарифа.

Также участники совещания подняли тему совершенствования подхода к отбору кредитных организаций для участия в отдельных операциях в части перехода от требования по размеру капитала к уровню кредитного рейтинга. В этом вопросе, отметил Николай Журавлев, важен взвешенный сбалансированный подход, чтобы обеспечить должный уровень конкуренции с участием исключительно надежных, стабильных кредитных организаций. Соответствующий законопроект уже находится в высокой стадии готовности к внесению в Государственную Думу, сказал сенатор.

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