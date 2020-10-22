Олег Матыцин: «С помощью цифровой платформы «Гостех» спорт станет доступнее»

Source: Russia Ministry of Sport

Эксперимент по переводу государственных информационных систем и их компонентов на единую цифровую платформу «Гостех» стартует 1 ноября в России.

Министерство спорта Российской Федерации выступает как один из участников эксперимента, наряду с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Росреестром, Росимуществом, ФОМС, Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, Российским экспортным центром и другими ведомствами и организациями.

В рамках эксперимента в 2021 году будет апробировано создание на базе «Гостеха» новых IT-продуктов, обеспечивающих взаимодействие между гражданами, государством и бизнесом в сфере физической культуры и спорта.

Решения единой цифровой платформы позволят россиянам, в частности, использовать удобную систему онлайн-записи на спортивные тренировки, взаимодействовать с тренерами и спортивными центрами, а также значительно упростить посещение спортивных соревнований, приобретая билеты на мероприятия в интернете.

«Наша задача – сделать спорт доступным для каждого жителя России. Участие в эксперименте даёт возможность быстрой разработки надёжных и безопасных цифровых сервисов, позволяющих ещё больше приобщить людей к занятиям спортом, улучшить взаимодействие между ведомствами и организациями. Рассчитываем на платформу «Гостех» как на важный элемент цифровой трансформации физической культуры и спорта», – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Пресс-служба Минспорта России

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