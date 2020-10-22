О. Мельниченко: Принятие законопроекта о продлении «дачной амнистии» послужит решению жилищных проблем граждан

Source: Russia – Council of the Federation

22 октября 2020 года Государственной Думой в первом чтении принят проект федерального закона о продлении «дачной амнистии».

Проект был внесен в Государственную Думу первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Турчаком ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области , председателем Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олегом Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области , первым заместителем председателя того же Комитета СФ Андреем Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области , а также депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым.

Олег Мельниченко напомнил, что так называемая «дачная амнистия» действует до 1 марта 2021 года.

«В такие сокращенные сроки многие граждане не успеют использовать предоставленные им возможности по упрощенному порядку оформления своих прав на жилые дома», — отметил сенатор, — «поэтому в интересах людей мы предложили продлить „дачную амнистию“ на более долгий — пятилетний период до 1 марта 2026 года».

Председатель Комитета СФ подчеркнул, что действие упрощенного порядка регистрации права планируется распространить и на индивидуальные жилые дома и садовые дома, возведенные на землях для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Благодаря этому, воспользоваться упрощенным механизмом сможет большее количество граждан.

«Продление „дачной амнистии“ будет являться мотивацией для людей к возобновлению строительства домов, даст реальный импульс для развития индивидуального жилищного строительства в целом и положительно скажется на благоустройстве территорий», — полагает сенатор.

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