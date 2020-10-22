Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил безопасности, повлекшем падение башенного крана

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

По версии следствия, технический директор строительной организации, в собственности которой находился опасный производственный объект – башенный кран, пренебрег эксплуатационными требованиями безопасности. В результате 27 мая 2019 года на строительной площадке в Дзержинском районе г. Перми произошло падение тяжеловесной металлической конструкции башни и стрелы крана, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью женщине-машинисту. Кроме того, в результате падения крана был разрушен многоквартирный дом, расположенный вблизи строительной площадки. Размер причиненного ущерба превысил 28 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.

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