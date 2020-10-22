Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦУП#ЦНИИмаш#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-63#Союз МС-1622.10.2020 02:33

«Союз МС-16» находится в автономном полете

В соответствии с программой полета Международной космической станции 21 октября 2020 года в 23:26 по московскому времени состоялось закрытие переходных люков между транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-16» и Малым исследовательским модулем «Поиск». 22 октября в 02:32 мск корабль в штатном режиме отстыковался от российского сегмента МКС и перешёл в режим автономного полёта. На его борту — космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

По расчетным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 05:00 мск будет произведено включение двигательной установки пилотируемого корабля «Союз МС-16» на торможение, а спустя 54 минуты ожидается приземление спускаемого аппарата в 147 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан). Прямая трансляция с места посадки будет доступна на сайте Госкорпорации «Роскосмос» с 05:00 мск.

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Повтор трансляции закрытия люков

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Повтор трансляции расстыковки



Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-16» находился в составе МКС с 9 апреля этого года. За время работы экипажа длительной экспедиции МКС-63 было проведено более полусотни экспериментов из разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.). Кроме того, космонавты и астронавты поддерживали работоспособность МКС и проводили работы по её дооснащению оборудованием, доставленным российскими и иностранными грузовыми кораблями.

В настоящее время на борту Международной космической станции продолжает работу экипаж 64-й длительной экспедиции: космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

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