Судом удовлетворены исковые требования прокурора Москвы о снятии ограничений доступа к документальному фильму «Беслан»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Москвы провела проверку по обращениям граждан и информации Роскомнадзора в связи с необоснованными действиями администрации одного из видеохостингов, ограничившей свободный просмотр на сайте в сети «Интернет» фильма-расследования «Беслан» автора Александра Рогаткина.

В ходе проверки установлено, что документальный фильм размещен на видеохостинге с соблюдением требований интернет-сервиса, а в описании к видео изложена подробная информация о его содержании.

В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Таким образом, действия по ограничению свободного просмотра фильма являются дискриминационными, нарушают конституционные права граждан Российской Федерации на поиск и получение информации об общественно важных событиях.

Прокурор Москвы Денис Попов обратился в суд с исковым заявлением об обязании компанию-владельца видеохостинга восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму «Беслан» автора Александра Рогаткина, путем отмены необходимости авторизации пользователя для получения доступа к видеоматериалу и отключения предупреждений о содержании.

Решением Таганского районного суда исковые требования прокурора Москвы удовлетворены.

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