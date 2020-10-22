С. Белоусов: Важно сохранить средообразующие, защитные, оздоровительные и иные полезные функции городских лесов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обратил внимание на ситуацию с практикой нецелевого использования городских лесов.

Реализуя глобальные проекты в области развития городской инфраструктуры и капитального строительства, зачастую забывают о рекреационной функции городских лесов, заявил заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов. БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края

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Сенатор обратил внимание на ситуацию с практикой нецелевого использования городских лесов в ходе «правительственного часа», посвященного мерам совершенствования государственной политики в сфере лесного хозяйства, на 490-м заседании Совета Федерации.

Сергей Белоусов напомнил, что в соответствии с действующим законодательством в городских лесах запрещено использовать токсичные химические препараты, охотиться, вести сельское хозяйство, добывать полезные ископаемые, строить и использовать объекты капитального строительства. Кроме того, Лесной кодекс запрещает изменять границы земель, что может привести к сокращению площади зеленых территорий. Также в этих местах запрещена свалка мусора.

По словам парламентария, хозяйственная деятельность создает реальную угрозу потери городского леса как места отдыха и естественной защиты от загрязнения окружающей среды, приводит к невозможности рационального использования городских лесов. А ведь только в Барнауле Алтайского края городские леса занимают 4500 га, из них 400 га — хвойные, уточнил сенатор. К сожалению, отмечается тенденция к сокращению их площади. «Для всей страны и для каждого субъекта Федерации в отдельности важно сохранить средообразующие, защитные, оздоровительные и иные полезные функции городских лесов, защитить их от уничтожения, не допустить нарушений конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду», — подчеркнул законодатель.

В ходе обсуждения в рамках «правительственного часа» было предложено серьезно проанализировать этот вопрос и продумать формулировки конкретных поправок к федеральным законам.

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