С. Муратов: Власть должна работать для людей

Source: Russia – Council of the Federation

Представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Курганской области Сергей Муратов провел личный прием граждан.Из‑за сложной эпидемиологической ситуации общение с гражданами проходило по телефону.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Муратов МуратовСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области общался с гражданами на протяжении двух часов. За это время он выслушал вопросы от 8 человек. Люди обращались как с личными просьбами, так и вопросами муниципального и регионального значения. Круг проблематики обсуждаемых вопросов был широк: от медицины, развития культуры, благоустройства территорий до поддержки ветеранов и сохранения памяти героев.

Обращались к сенатору в основном граждане, проживающие на округе, от которого он был избран депутатом. У людей скопилась масса вопросов как к земляку. Именно с его избранием большинство из них связывали большие надежды на позитивные изменения в жизни…

На приеме вместе присутствовал также Родион Вяткин, к которому перешел депутатский мандат Муратова после избрания последнего в Совет Федерации. Именно ему заниматься решением проблемных вопросов на местах. Сенатор при этом выразил готовность оказывать всяческую поддержку молодому коллеге.

«Приемы граждан необходимо будет проводить регулярно, по возможности, вне установленного графика. Обязательно раз в месяц выезжать в районы. Не все категории граждан имеют возможность приехать из отдаленных территорий или связаться по телефону. А вести диалог с людьми просто необходимо», -отметил С. Муратов.

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