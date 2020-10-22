С. Рябухин: Вручение «Золотого пояса» стало подведением итогов достижений российских спортсменов и их наставников

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в церемонии вручения XIV Национальной премии Российского Союза боевых искусств.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, член Президиума Высшего Совета Российского Союза боевых искусств (РСБИ) Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области принял участие в церемонии вручения Национальной премии РСБИ «Золотой пояс», состоявшейся в ГЦКЗ «Россия».
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Воспитание патриотизма и чувства национальной гордости — главная задача единоборств в России, заявил на вручении премии первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, сопредседатель Российского союза боевых искусств, Сергей Кириенко.
В этом году Премия была посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Лауреатами стали сильнейшие представители различных видов единоборств, проявившие себя в 2019 году. Вручение этой награды является подведением итогов достижений российских спортсменов и их наставников.
Сергей Рябухин принял участие в церемонии вручения XIV Национальной премии Российского Союза боевых искусств
Сергей Рябухин вручил кубок «Золотой пояс» в номинации «За волю к победе» чемпиону России и мира по кикбоксингу Владиславу Туйнову. «Проведя предварительно пять успешных боев, Владислав вышел на финальный бой с тяжелейшими травмами, и, не отказавшись от поединка, победил соперника досрочно нокаутом и стал чемпионом мира. Я думаю, что об этом спортивном подвиге наших дней должны знать не только спортсмены нашего Союза, но и все спортсмены России».
Сергей Рябухин принял участие в церемонии вручения XIV Национальной премии Российского Союза боевых искусств
В церемонии вручения приняли участие заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента России в ДФО, сопредседатель РСБИ Юрий Трутнев, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, заместитель Министра спорта РФ Марина Томилова, секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физический культуры и спорта Алексей Кулаковский, член Президиума Высшего Совета РСБИ Алексей Штурмин, президент Лиги здоровья нации, Академик РАН Лео Бокерия, член Президиума Высшего Совета РСБИ, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.