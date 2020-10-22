Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-63#Союз МС-1622.10.2020 05:56

Экипаж корабля «Союз МС-16» вернулся домой

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16», отстыковавшегося 22 октября 2020 года в 02:32 по московскому времени от Международной космической станции, в 05:54:12 мск благополучно вернулись на Землю. Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме. Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее.

Сегодня же Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера доставят спецбортом на аэродром Чкаловский (Московская область). В течение нескольких недель они будут находиться в Комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) в Звёздном городке. За состоянием здоровья российских членов экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» будут наблюдать врачи.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин: «В 05.54 мск проведена посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля „Союз МС-16“ в штатном режиме. На борту порядок. Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых комплексов — с успешным завершением очередной пилотируемой миссии!»

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Трансляция посадки спускаемого аппарата и эвакуации экипажа

Старт 63-й длительной экспедиции состоялся 9 апреля 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур. «Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» с экипажем на борту. Длительность полёта Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди составила почти 196 суток. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых различных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.).

Завершившийся полет стал третьим в карьере космонавта Роскосмоса Анатолия Иванишина. Его первая работа на околоземной орбите в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-22» и бортинженера 29/30-й основной экспедиции на МКС длилась 165 суток в 2011-2012 гг. После этого полета Анатолий Иванишин был удостоен звания Героя Российской Федерации. Второй полет длительностью 115 суток состоялся в 2016 году в качестве командира корабля «Союз МС-01», бортинженера МКС-48 и командира МКС-49. Теперь суммарная продолжительность пребывания Анатолия Иванишина на орбите составляет более 476 суток.

Для Ивана Вагнера, самого молодого космонавта, побывавшего на МКС, полет в качестве бортинженера пилотируемого корабля «Союз МС-16» и экспедиции МКС-63 стал дебютным. Путь к осуществлению мечты занял у него почти 10 лет: 12 октября 2010 года решением Главной Межведомственной комиссии он был рекомендован к зачислению в отряд космонавтов «Энергия» (17-й набор), 15 ноября приступил к подготовке в качестве кандидата в космонавты-испытатели на базе ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», а 3 августа 2012 года получил квалификацию «космонавт-испытатель». С февраля 2020 года вместе с Анатолием Иванишиным и Кристофером Кэссиди приступил к подготовке в основном экипаже МКС-63.

Несмотря на загруженный рабочий график, космонавт Иван Вагнер находил время для публикации уникальных снимков на своих страницах социальных сетях и видео о жизни на околоземной орбите в рамках проекта «Бортжурнал Ивана Вагнера», благодаря чему тысячи людей по всему земному шару стали немного ближе к космосу. Запомнятся и многочисленные видеопоздравления экипажа с праздниками, а еженедельные космические загадки многих заставили снова открыть атлас мира и помогли больше узнать о нашей необычной планете.

На борту Международной космической станции в настоящее время продолжает работу экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. В ноябре этого года запланирован запуск миссии SpaceX Crew-1 — к нынешнему экипажу присоединятся астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и Соити Ногути.

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