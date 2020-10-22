Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#История#Венера22.10.2020 12:35

45 лет назад АМС «Венера-9» получила панораму поверхности Венеры

Автоматическая межпланетная станция «Венера-9» была запущена 8 июня 1975 года. Она состояла из орбитального аппарата, корректирующе-тормозной двигательной установки и спускаемого аппарата с теплозащитной оболочкой. Назначением советской межпланетной станции «Венера-9» являлась доставка спускаемого аппарата на поверхность Венеры, проведение научных исследований по трассе перелета, на поверхности планеты и с орбиты искусственного спутника Венеры.

Автоматический космический аппарат «Венера-9» стал первым в мире искусственным спут­ником Венеры. Посадочный аппарат «Венеры-9» 22 октября 1975 года совершил мягкую посадку на освещенной стороне планеты в северном полушарии и передавал информацию с поверхности в течение 53 минут. Получена первая в мире панорама поверхности Венеры.

Из сообщения ТАСС: «…22 октября 1975 года межпланетная станция „Венера-9“, преодолев за 136 суток полета расстояние более 300 миллионов километров, выведена на орбиту вокруг Венеры и стала первым в истории искусственным спутником Венеры. Спускаемый аппарат станции совершил мягкую посадку на поверхность Венеры. Впервые в условиях атмосферы планеты Венера при давлении в 90 раз больше, чем на Земле, и температуре 485 градусов по Цельсию получено уникальное изображение поверхности Венеры на месте посадки…».

Результаты полета

Впервые были переданы панорамные телевизионные изображения с другой планеты. На панорамах, составленных из телевизионных изображений, переданных со спускаемого аппарата «Венеры-9», видны выходы коренных пород, развалы камней могут быть результатом смещений в коре и служить подтверждением тектонической активности на Венере.

На спускаемом аппарате измерены плотность, давление, температура атмосферы, количество водяного пара, проведены нефелометрические измерения частиц облаков, измерения освещенности в различных участках спектра. Для измерений характеристик грунта помимо гамма-спектрометра использовался радиационный плотномер.

«Венера-9» измерила освещенность у поверхности — эти измерения показали, что 5–10% солнечной энергии достигает поверхности планеты в виде излучения, рассеянного облаками. Искусственные спутники позволили получить телевизионные изображения облачного слоя, распределение температуры по верхней границе облаков, спектры ночного свечения планеты, провести исследования водородной короны, многократное радиопросвечивание атмосферы и ионосферы, измерение магнитных полей и околопланетной плазмы. Большое внимание привлекло обнаружение гроз и молний в слое облачности на планете. Данные оптических измерений показали, что энергетические характеристики венерианских молний в 25 раз превосходят параметры земных молний.

MIL OSI