Антон Инюцын: «В течение следующего года представление субсидий на переоборудование автомобилей на метан будет полностью переведено в электронный вид»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 22 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел совещание с субъектами РФ по вопросам реализации программы развития рынка природного газа как моторного топлива.

Замминистра рассказал о том, что подготовлены изменения в правила предоставления субсидий, которые сделают утверждение региональных схем размещения объектов заправки обязательным условием получения субсидий. По его словам это позволит регионам прогнозировать потребность бизнеса и граждан в заправках и заблаговременно решать вопросы с подключением к газовой и дорожной инфраструктуре. Также было отмечено, что при поддержке субсидий в 2020 году будет построено 85 объектов газозаправочной инфраструктуры.

«Кроме этого, согласно изменениям, в течение следующего года представление субсидий на переоборудование автомобилей на метан будет полностью переведено в электронный вид. То есть у граждан появится возможность пройти отбор и подать заявку на переоборудование в электронном виде», – подчеркнул он.

Антон Инюцын также обратил внимание, что поменялись общие требования к порядкам выдачи субсидий, которые утверждены Постановлением Правительства РФ №1492.

Представители субъектов РФ в свою очередь доложили замминистру о проводимой работе в части строительства станций и переоборудования.

«Необходимо максимально активизироваться для того, чтобы полностью исполнить планы по переоборудованию. Все возможности для этого, как мы видим из примеров, есть», – заключил замминистра.

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