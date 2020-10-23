АО «Газпром бытовые системы» отмечает 55-летие

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

23 октября 2020, 09:00

23 октября АО «Газпром бытовые системы» отмечает 55-летний юбилей. Точкой отсчета истории компании является создание Главного управления предприятий газовой аппаратуры, экспериментальных и ремонтно-механических заводов («Главгазмехзаводы») постановлением Совета Министров СССР от 23 октября 1965 года № 826 в Министерстве газовой промышленности.

На сегодняшний день АО «Газпром бытовые системы» обладает мощной производственно-технической базой и является лидером рынка. Ассортимент продукции насчитывает около 200 наименований моделей различной цветовой гаммы и функционала. Доля холдинга на рынке — более 20 % в сегменте кухонной бытовой техники. С даты основания холдинга было произведено более 22 млн единиц продукции. Более полувека заводы, входящие в холдинг, выпускают продукцию с учетом предпочтений потребителей и стабильно выводят на рынок новые модели бытовых плит и встраиваемой техники, профессиональной техники, расширяют присутствие на рынке России и СНГ.

Залогом успешного развития компании является высокое качество, надежность и безопасность выпускаемой продукции, а также постоянное внедрение передовых технологий.

Социальная корпоративная ответственность — неотъемлемая часть политики АО «Газпром бытовые системы». Являясь крупнейшим в России производителем бытового газового оборудования, холдинг уделяет особое внимание вопросам экологии и устойчивого развития.

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