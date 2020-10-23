А. Клишас: Комитеты СФ поддержали законопроекты, закрепляющие дополнительные гарантии верховенства Конституции России

Source: Russia – Council of the Federation

Пакет законопроектов направлен на реализацию поправок к статьям 79 и 125 Конституции Российской Федерации, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края сообщил, что комитеты Совета Федерации поддержали законопроекты, направленные на закрепление дополнительных гарантий верховенства Конституции РФ и приоритета ее прямого действия на территории Российской Федерации. Соответствующие отзывы на законопроекты были направлены Комитетом СФ в Государственную Думу.

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14 октября 2020 года Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу пакет законопроектов, направленный на реализацию поправки к Конституции РФ о верховенстве Основного закона РФ.

Сенатор отметил, что законопроекты подготовлены в связи с вступлением в силу Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

«Рассмотренный комитетами Совета Федерации пакет законопроектов направлен на реализацию поправок к статьям 79 и 125 Конституции Российской Федерации, согласно которым решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации», — сказал Андрей Клишас.

По словам сенатора, разрешение вопроса о возможности исполнения решений межгосударственных органов, которые принимаются на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации будет осуществляться в порядке, определяемом федеральным конституционным законом о Конституционном Суде, который был рассмотрен Государственной Думой во втором чтении 21 октября.

«Концепция законопроектов предполагает сохранение правовой позиции, основанной на уважении общепризнанных норм международного права, — указал Андрей Клишас. — Россия последовательно выполняет ратифицированные международные договоры и выступает за соблюдение норм международного права».

Рассмотренным пакетом законопроектов вносятся изменения в Гражданский, Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуальный, Уголовно-процессуальный, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, а также в 115 законов в части недопущения применения международных договоров в истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации.

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