Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о перспективах российского атомного ледокольного флота в освоении крайнего Севера.

Введение в эксплуатацию ледокола «Арктика» стало значимым событием для развития Арктической зоны. Об этом заявил, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков. ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области

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Сенатор прокомментировал передачу ледокола в состав «Атомфлота». По его словам, новые атомоходы — ключ к решению стратегических задач по освоению и развитию региона. На сегодняшний день отечественные ледоколы не имеют себе равных, отметил он.

«Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, что позволяет ей иметь большие преимущества в освоении Арктики», — сказал сенатор.

Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, что позволяет ей иметь большие преимущества в освоении Арктики

Создание судов подобного класса обеспечивает России возможность круглогодичного использования важнейшей мировой торговой артерии – северного морского пути, что благоприятно сказывается на экономике не только регионов, но и всей страны, считает Анатолий Широков.

Строительство атомохода и передача его в состав «Атомфлота» это целенаправленная государственная политика, в том числе и на уровне законодательной поддержки. В первую очередь это нормы, касающиеся преференций для предпринимателей, работающих в регионах Крайнего Севера. Развивается туризм. В ряде регионов туристическая отрасль уже сегодня завоевывает места в качестве основных отраслей экономики, отметил он.

«Совет Федерации в лице его Председателя имел непосредственное отношение к спуску на воду ледокола на верфи Балтийского завода в Санкт-Петербурге летом 2016 года. Валентина Матвиенко по старинной традиции разбила бутылку шампанского о корпус корабля», — напомнил парламентарий.

«Как мировой лидер атомного ледокольного флота сегодня мы предлагаем в качестве равноправного партнера в развитии региона. Стремление ряда стран добиться интернационализации северного-морского пути не соответствуют позиции России, так как это наша национальная транспортная артерия. И, несмотря на давление США и Североатлантического альянса в Арктике, на маневры, проводимые у наших границ, Россия, на сегодняшний день способна отстаивать свои национальные интересы и в этом регионе», — подчеркнул Анатолий Широков.

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