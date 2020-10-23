В Ивановской области по искам прокурора 16 граждан, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, лишены водительских удостоверений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Фрунзенского района г. Иваново провела проверки исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что 16 жителей областного центра, состоящих на диспансерном учете у врача-нарколога в связи зависимостью от алкоголя или наркотиков, имеют водительские удостоверения. При этом 14 водителей поставлены на диспансерный учет после получения водительских удостоверений, а двое уже состояли на учете и предоставили в Госавтоинспекцию поддельные медицинские справки об отсутствии у них противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Так, 39-летний житель г. Иваново состоит на диспансерном наблюдении с диагнозом «синдром зависимости от опиатов средней стадии, постоянная форма употребления» с 2007 года. В 2018 году с целью получения медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами он представил в медицинский центр поддельную справку Ивановского областного наркологического диспансера.

Управление транспортными средствами лицами, страдающими алкоголизмом и наркоманией, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может стать причиной дорожно-транспортных происшествий, повлечь причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других участников дорожного движения.

В связи с этим прокурор района в суд направил 16 административных исковых заявлений о прекращении права управления транспортными средствами указанных лиц. Требования прокурора удовлетворены судом. Судебные решения вступили в законную силу и уже исполнены.

По материалам прокурорских проверок органами предварительного расследования возбуждены и расследуются два уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельных медицинских справок об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами).

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