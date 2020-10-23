В. Кравченко провел «круглый стол» по поддержке малого и среднего предпринимательства

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Член Комитета СФ по экономической политике, руководитель Рабочей группы при Комитете СФ по экономической политике по вопросам малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области провел в формате видеоконференции «круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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Соведущим «круглого стола» выступил заместитель председателя Комитета СФ Константин Долгов. ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области

В мероприятии участвовали сенаторы Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области и Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан представители Министерства экономического развития, Министерства энергетики, Счетной палаты, ТПП, РСПП, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», научного и экспертного сообщества.

Владимир Кравченко указал, что, по оценкам экспертов, заложенные в нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства показатели являются низкими. «Такое занижение связывается с опасением их неисполнения. Ухудшение экономического климата, вызванное эпидемиологической ситуацией в России и мире, обострило важность реализации не только запланированных мероприятий, но и поиск новых способов поддержки и развития предпринимательства в стране, как уже действующих компаний, так и новых».

Парламентарий отметил, что приоритетной становится поддержка самозанятых.

«Эксперты видят источник экономического развития прежде всего в повышении эффективности бюджетных средств и инструментов за счет опоры на человеческий капитал, инфраструктуру и инициативу бизнеса. Представляется целесообразным актуализировать Стратегию развития сектора МСП», — сказал он.

«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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Владимир Кравченко

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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Иван Абрамов

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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Иван Абрамов

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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Сенатор подчеркнул, что текущий год является непростым, происходит сокращение расходов бюджетной системы, имеют место ограничения в рамках ОПЕК+. В нефтедобывающих регионах в текущем году ожидается падение налоговых и неналоговых доходов. Такая тенденция не может не сказаться на самых уязвимых категориях – малом и среднем бизнесе.

Константин Долгов отметил, что некоторые показатели в сфере МСП носят неконкретный и труднореализуемый характер и нуждаются в корректировке. По его мнению, субъектам малого бизнеса нужна дополнительная поддержка.

Заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила, что на текущий момент зарегистрировано более миллиона самозанятых, что превышает показатели, которые были отражены в паспорте национального проекта. В рамках программы льготного кредитования под 8,5 процента заключено 12 тысяч соглашений на сумму 900 миллиардов рублей. Этот показатель пока не достигает плановых значений. Объем закупок у крупнейших заказчиков не только не падает, но даже растет и составляет 2,5 триллиона рублей. Она напомнила, что бюджет национального проекта в 2020 году составлял 64,8 миллиарда рублей. На текущий момент его кассовое исполнение составляет 69 процентов. За аналогичный период прошлого года кассовое исполнение составляло 58 процентов.

Говоря о повышении эффективности расходования средств, Татьяна Илюшникова сообщила, что в новом формате паспорта нацпроекта предусмотрен ряд новых мероприятий. Это в том числе совместное с ФНС создание аналитической системы и более оперативный обмен данными с регионами.

Генеральный директор АО «Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман рассказал об основных направлениях деятельности корпорации. Одно из важных направлений – работа с самозанятыми. Он напомнил, что этой категории предоставлена возможность пользоваться всеми преференциями, которые имеет малый и средний бизнес – льготное кредитование, возможность льготной аренды, участия в закупках.

Аудитор Счетной палаты Данила Шилков проинформировал о мониторинге реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». « Основные выводы – нацпроект не стал в полной мере стратегическим документом, также отмечена несогласованность его целевых ориентиров с параметрами Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года».

Участники заседания обсудили текущее состояние и меры поддержки малого и среднего бизнеса в целях минимизации негативных экономических последствий, вызванных пандемией коронавирусной инфекции и сокращением добычи нефти. Рассмотрены вопросы поддержки индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом высказанных предложений.

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