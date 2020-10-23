В Орловской области суд вынес приговор по уголовному делу о мошеннических действиях в отношении ветерана Великой Отечественной войны и труда

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Хотынецкий районный суд Орловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении уроженца и жителя города Брянска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба).

В суде установлено, что злоумышленник, находясь в поселке Хотынец Орловской области и представляясь работником социальной службы, вошел в доверие 90-летней женщины, ветерана Великой Отечественной войны и труда, и убедил ее, что ей положена ежемесячная денежная доплата к пенсии. Под предлогом оказания содействия в получении дополнительных льгот и иных выплат, мужчина получил от нее денежные средства в сумме 23 тыс. рублей, с которыми скрылся.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Причиненный ветерану преступлением материальный ущерб возмещен в полном объёме.

Приговор в законную силу не вступил.

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