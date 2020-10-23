В Россию из Испании экстрадировали двух обвиняемых в совершении тяжких преступлений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испании экстрадировали в Россию Алексея Лагутина.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

По версии следствия, Лагутин, являясь директором двух организаций, с мая 2012 года по октябрь 2015 года на территории города Ярославля совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием граждан и юридических лиц, заключивших договоры участия и договоры уступки прав в долевом строительстве квартир в двух многоквартирных жилых домах. Его действиями физическим и юридическим лицам причинен материальный ущерб на сумму более 950 млн рублей.

Кроме того, Лагунин обвиняется в том, что не выплачивал заработную плату сотрудникам одной из организаций более двух месяцев. Сумма невыплаченной задолженности составила более 1,5 млн рублей.

Также обвиняемый не перечислил налог в бюджет Российской Федерации в размере более 15 млн рублей.

С ним также экстрадирован Владимир Дрокин, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе предварительного расследования установлено, что Дрокин, являясь директором юридического лица, заключил два договора долевого участия в инвестировании строительства с гражданами. В счет оплаты указанных договоров потерпевшие передали ему более 30 млн рублей, которые он похитил и распорядился по своему усмотрению.

В сопровождении сотрудников ФСИН России Владимир Дрокин и Алексей Лагутин доставлены в Москву.

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