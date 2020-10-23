В Россию из Польши для приведения в исполнение приговора экстрадирован гражданин, обвиняемый в мошенничестве

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Ивана Кошелева.

Артемовским городским судом Приморского края он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Судом заочно ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2018 году Кошелев, введя в заблуждение потерпевшего о возможном оказании ему услуг по приобретению и доставке с территории Германии транспортного средства, получил по прилету в аэропорт города Владивостока от потерпевшего денежные средства в сумме более 2 млн руб. После чего, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Поскольку мошенник скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в международный розыск.

В феврале 2020 года в связи с установлением его местонахождения на территории Польши Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче осужденного, который был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН России Иван Кошелев доставлен в Калининградскую область.

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