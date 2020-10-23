В Саратове местный житель осужден к пожизненному лишению свободы за убийство своей супруги и родителей путем поджога и умышленное уничтожение 11 квартир

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Саратовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

В суде установлено, что в ночь на 22 августа 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности к своей супруге, проживающей совместно с его родителями, поджег кладовку в помещении на втором этаже деревянного многоквартирного дома в г. Саратове. Убедившись, что огонь начал распространяться, он скрылся с места преступления.

В результате пожара супруга и родители злоумышленника погибли. Кроме того, уничтожено 11 квартир и повреждено имущество граждан на сумму почти 9 млн рублей.

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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