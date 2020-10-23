Г. Орденов: «Эколята» приняли участие в акции по зарыблению озера в Астраханской области

Source: Russia – Council of the Federation

Подобные мероприятия способствуют формированию у подрастающего поколения культуры природолюбия, развитию дополнительного экологического образования, считает сенатор.

В Астрахани была проведена акция по зарыблению Лебединого озера молодью карпа в рамках торжественного мероприятия, посвящённого очередному проекту благоустройства областного центра.

По инициативе члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадия Орденова ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области в акции приняли участие юные защитники природы – «Эколята». Ребята — участники учрежденных комитетами Совета Федерации всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

«Это активные, патриотично настроенные и небезразличные к вопросу охраны природы школьники, кто принимает участие во многих важных акциях, направленных на очистку берегов рек, спасение рыбной молоди, сохранение уникальной природы Нижней Волги», – отметил сенатор.

Это активные, патриотично настроенные и небезразличные к вопросу охраны природы школьники, кто принимает участие во многих важных акциях

По его словам, астраханские «Эколята» обратились к губернатору с благодарностью за особое внимание к экологической составляющей их проектов. А также предложили взять шефство над Лебединым озером, уникальным объектом живой природы. В свою очередь, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин БабушкинИгорь ЮрьевичГубернатор Астраханской области поблагодарил «Эколят» за вклад в сохранение природы родного края. После торжественной части «Эколята» вместе с гостями акции произвели выпуск рыбной молоди карпа в водоем.

По мнению Геннадия Орденова, подобные мероприятия способствуют формированию у подрастающего поколения культуры природолюбия, развитию дополнительного экологического образования, участию детей в природоохранной деятельности.

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