Евгений Грабчак: «Для повышения надежности энергоснабжения в регионах Северного Кавказа в 2020 году введены новые энергообъекты»

Source: Russia Ministry of Energy

Магас, 23 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак провел совещание по подготовке субъектов электроэнергетики Северо-Кавказского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов.

Евгений Грабчак отметил, что для повышения надежности энергоснабжения в регионе в 2020 году запущена подстанция 550 кВ Алания, введены в эксплуатацию более 440 км линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше, обеспечена электрическая связь энергосистем Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. До конца года ожидается ввод еще 575 МВА трансформаторной мощности.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации продолжается совместно с ПАО «Россети» разработка программы повышения надежности на территории Северо-Кавказского федерального округа. На сегодняшний день определены приоритетные направления программы в Чеченской Республике, Дагестане и Ингушетии.

«Особенностью Северного Кавказа является неравномерное распределение тепловой и гидрогенерации, поэтому одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики было определено строительство электростанций на базе возобновляемых источников энергии – ветряной и солнечной. Уже введены Старомарьевская солнечная электростанция мощностью 15 МВт в Ставропольском крае и Верхнебалкарская малая гидроэлектростанция мощностью 10 МВт в Кабардино-Балкарии», – рассказал Евгений Грабчак.

Он сообщил, что к концу года ожидается ввод крупных ветроэлектростанций в Ставропольском крае суммарной мощностью 390 МВт и малых гидроэлектростанций в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике суммарной мощностью 10,9 МВт.

«Все это свидетельствует об активном развитии макрорегиона. Для поддержания инвестиционной активности на его территории, обеспечения растущего спроса на электрическую энергию и мощность энергокомпаниями осуществляется реализация необходимых инвестиционных проектов», – прокомментировал заместитель Министра.

Он также отметил работу коллег из региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения.

«Совместная работа способствовала устойчивости ситуации в условиях пандемии, в том числе, в части электроснабжения медучреждений», – сказал Евгений Грабчак.

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