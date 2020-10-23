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#Роскосмос#Главное#WorldSkills#WorldSkills Hi-Tech23.10.2020 08:59

Завершена подготовка сборной команды Госкорпорации «Роскосмос»

В четверг, 22 октября 2020 года, завершились отраслевые учебно-методические сборы работников дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» по стандартам WorldSkills. Они проходили по 19 компетенциям WorldSkills на 13 базовых площадках организаций-партнеров в 4 регионах.

Сборы являются неотъемлемой частью подготовки сборной команды Госкорпорации «Роскосмос» к VII Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech — 2020). Они организуются в целях тренировки и отбора участников и экспертов-компатриотов к работе на конкурсной площадке в период предстоящих соревнований.

57 участников основной категории и категории «Навыки мудрых» смогли отточить свое мастерство и повысить свой профессиональный уровень на базе лучших центров, использующих самые передовые технологии и программы, разработанные на основе методики WorldSkills. Реализация программы позволяет развивать отраслевое экспертное сообщество, которое выполняет важные роли и функции наставничества, оценки качества выполняемых конкурсных работ, технологических действий и операций. Так, 34 эксперта-компатриота прошли дополнительное обучение по организации и проведению корпоративного (отраслевого) чемпионата по стандартам WorldSkills.

По итогам учебно-методических сборов в команду сборной Госкорпорации «Роскосмос» вошли 38 участников и 19 экспертов по 17 компетенциям. Открытие VII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech — 2020) состоится 23 октября 2020 года в 14:00 по московскому времени в дистанционном формате.

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Международное движение WorldSkills направлено на повышение стандартов профессиональной подготовки и квалификации кадров различных профессий по всему миру. WorldSkills Hi-Tech — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов крупнейших высокотехнологичных отечественных компаний. В этом году VII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020 состоится в период с 23 по 30 октября.

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