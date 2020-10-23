И. Святенко: Понятие «специалист по работе с молодежью» может быть закреплено в законопроекте о молодежной политике

Source: Russia – Council of the Federation

Члены Комитета СФ по социальной политике приняли участие в совещании, на котором обсуждался проект закона о молодежной политике в Российской Федерации.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и заместитель председателя Комитета СФ Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия провели рабочее совещание совместно с Комитетом Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В формате видеоконференции участники мероприятия обсудили проект закона о молодежной политике в Российской Федерации.

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Законопроект был внесен 22 июля текущего года, его авторами выступили сенаторы Российской Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Инна Святенко, Александр Варфоломеев, Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Павел Тараканов и депутаты Государственной Думы.

Как отметила Инна Святенко, эта законодательная инициатива уже поддержана Государственно-правовым управлением Президента РФ, Правительством Российской Федерации, Общественной палатой РФ, а также 80 проц. регионов России.

«В настоящее время в Совете Федерации ведется работа по внесению правки в рамках высказанных замечаний к этому документу, который призван закрепить на федеральном уровне основные понятия и подходы к реализации молодежной политики в стране. Концепция законопроекта получила положительный отзыв, однако необходимо ввести более точное определение понятия «молодежь» и скорректировать возраст данной категории с учетом положения Гражданского кодекса РФ», — пояснила сенатор.

Инна Святенко также высказала мнение, что в законопроекте необходимо закрепить формулировку «специалист по работе с молодежью».

Александр Варфоломеев

Александр Варфоломеев отметил, что в этом году Министерством труда и социальной политики РФ утвержден соответствующий профессиональный стандарт. «На наш взгляд, введение в правовое регулирование на уровне закона понятия «специалист по работе с молодежью» позволит в дальнейшем оказывать адресную поддержку этой группе специалистов», — считает парламентарий.

В ходе заседания председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин рассказал, что над законопроектом была проведена огромная работа всеми ветвями власти. «Очень приятно, что законопроект концептуально поддержан всеми ведомствами. Работа над законопроектом носит конструктивный характер, и это дает надежду на его принятие в первом чтении уже в осеннюю сессию», — отметил он.

Как подчеркнули сенаторы по итогам мероприятия, профильный Комитет СФ продолжит работу над законодательной инициативой с учетом высказанных замечаний и предложений в рамках второго чтения документа.

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