Компания «Газпром добыча Ямбург» передала новоуренгойской больнице кровати для нового инфекционного отделения

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Новости проектов и регионов

23 октября 2020, 14:30

22 октября ООО «Газпром добыча Ямбург» безвозмездно передало центральной новоуренгойской городской больнице двадцать кроватей. Ими будут укомплектованы палаты «красной зоны».

Новое инфекционное отделение для больных коронавирусной инфекцией разворачивается на базе терапевтического корпуса лечебного учреждения. С просьбой оказать помощь к газодобывающему предприятию обратилось руководство больницы.

ООО «Газпром добыча Ямбург» уже не первый раз помогает городскому здравоохранению. Ранее компания передала кислородные концентраторы, противопролежневые матрасы, аппараты искусственной вентиляции легких, ингаляторы и маски для кислородной поддержки больных COVID-19.

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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