Л. Гумерова: В Совете Федерации уделяют особое внимание вопросам развития международной научно-технической кооперации

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по науке, образованию и культуре обсудил эти вопросы на выездном заседании в городе Дубне.

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре в г. Дубне Московской области провел совместно с Объединенным институтом ядерных исследований выездное заседание на тему «Основные направления и перспективы развития международной научно-технической кооперации в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития РФ».

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Мероприятие прошло под руководством председателя Комитета СФ Лилии Гумеровой. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

Сенатор отметила, что актуальность заседания подтверждается задачами, поставленными руководством страны, одной из которых является обеспечение международного лидерства в сфере науки и технологий. «В соответствии с Указами Президента РФ, стоят задачи обеспечить присутствие Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, а также в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок», — сказала сенатор.

В соответствии с Указами Президента РФ, стоят задачи обеспечить присутствие Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития

Лилия Гумерова подчеркнула, что основной стратегический документ в сфере науки — Стратегия научно-технологического развития РФ. При этом одна из ключевых задач Стратегии — развитие международного научно-технического сотрудничества и международной интеграции в области исследований и технологического развития, позволяющей защитить идентичность российской научной сферы и государственные интересы в условиях интернационализации науки, повысить эффективность российской науки за счет взаимовыгодного международного взаимодействия.

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре в г. Дубне Московской области провел совместно с Объединенным институтом ядерных исследований выездное заседание на тему «Основные направления и перспективы развития международной научно-техническо

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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре в г. Дубне Московской области провел совместно с Объединенным институтом ядерных исследований выездное заседание на тему «Основные направления и перспективы развития международной научно-техническо

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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре в г. Дубне Московской области провел совместно с Объединенным институтом ядерных исследований выездное заседание на тему «Основные направления и перспективы развития международной научно-техническо

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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре в г. Дубне Московской области провел совместно с Объединенным институтом ядерных исследований выездное заседание на тему «Основные направления и перспективы развития международной научно-техническо

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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре в г. Дубне Московской области провел совместно с Объединенным институтом ядерных исследований выездное заседание на тему «Основные направления и перспективы развития международной научно-техническо

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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре в г. Дубне Московской области провел совместно с Объединенным институтом ядерных исследований выездное заседание на тему «Основные направления и перспективы развития международной научно-техническо

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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре в г. Дубне Московской области провел совместно с Объединенным институтом ядерных исследований выездное заседание на тему «Основные направления и перспективы развития международной научно-техническо

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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре в г. Дубне Московской области провел совместно с Объединенным институтом ядерных исследований выездное заседание на тему «Основные направления и перспективы развития международной научно-техническо

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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре в г. Дубне Московской области провел совместно с Объединенным институтом ядерных исследований выездное заседание на тему «Основные направления и перспективы развития международной научно-техническо

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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре в г. Дубне Московской области провел совместно с Объединенным институтом ядерных исследований выездное заседание на тему «Основные направления и перспективы развития международной научно-техническо

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«Сегодня российская наука лидирует во многих научных областях. Ее высокий потенциал подтверждают наши ученые, которые разработали и зарегистрировали первую вакцину против COVID-19», — отметила парламентарий.

Лилия Гумерова сообщила, что в Совете Федерации уделяют особое внимание вопросам научного и научно-технического развития, в том числе вопросам международной научно-технической кооперации. По ее словам, такое сотрудничество является одним из важных инструментов научной дипломатии.

«Совместно с РАН готовимся в декабре провести парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции и инструменты роста». Рассчитываем на конкретные предложения участников заседания, в том числе молодых ученых, которые могут найти свое отражение в рекомендациях парламентских слушаний и быть реализованы в дальнейшем», — отметила она.

По мнению Лилии Гумеровой, место проведения выездного заседания выбрано не случайно. Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная организация, членами которой являются 18 государств. Это всемирно известный научный центр, являющий собой уникальный пример успешной интеграции фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований. Рейтинг Института в мировом научном сообществе очень высок. Институт поддерживает связи почти с 900 научными центрами и университетами в 60 странах мира. На его долю приходится более 40 открытий в области ядерной физики.

«В Институте было открыто десять элементов Периодической таблицы Менделеева. В 2017 году в Центральном доме ученых РАН состоялась инаугурация 118-го элемента таблицы Менделеева «оганесона», названного в честь физика-ядерщика Юрия Оганесяна. И это событие, как считает экспертное сообщество, имеет все основания для того, чтобы называться достижением нобелевского уровня», — подчеркнула законодатель.

Лилия Гумерова обратила внимание, что 26 марта 2021 г. Объединенный институт ядерных исследований отмечает 65-летие со дня своего основания. Она предложила запланировать проведение тематических выставок в СФ, штаб-квартирах ЮНЕСКО, ООН, в Российских домах науки и культуры за рубежом.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя Комитета СФ Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области члены Комитета СФ Елена Грешнякова, ГрешняковаЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Владимир Бекетов, БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Сергей Михайлов, МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Сергей Люлин, заместитель Министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев, первый вице-директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников, заместитель начальника Управления Президента РФ по научно-образовательной политике Елена Нечаева, представители органов исполнительной власти субъектов РФ, наукоградов РФ, ведущих вузов страны.

Участники приняли за основу проект решения, нацеленный на развитие международной научно-технической кооперации в рамках реализации Стратегии научно-технического развития РФ, а также на дальнейший рост и эффективное использование научно-технического потенциала наукоградов России.

В рамках выездного заседания члены Комитета СФ встретились с молодыми учеными – представителями всех 18 государств — участников Объединенного институтам ядерных исследований; познакомились с ходом реализации масштабного мегасайнс-проекта – строительства коллайдера НИКА и фабрики сверхтяжелых элементов, а также с деятельностью особой экономической зоны «Дубна» и станции космической связи.

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