Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#КЦ Восточный#НПО Лавочкина#Космодромы#Восточный#OneWeb23.10.2020 18:36

На космодроме Восточный начались предпусковые работы

Вчера, 22 октября 2020 года, специалисты совместного расчета Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Научно-производственного объединения имени Лавочкина (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») на Техническом комплексе космодрома Восточный в Амурской области приступили к работам с разгонным блоком «Фрегат».

В соответствии с графиком технологических работ в рамках пусковой кампании OneWeb сотрудники космодрома произвели снятие с хранения российский разгонный блок «Фрегат» и его выгрузку. После чего он был установлен на рабочее место. Кроме того, инженерами Космического центра «Восточный» подготовлено наземное технологическое оборудование для проведения электрических испытаний.

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