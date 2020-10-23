Олег Матыцин посетил с рабочей поездкой Калининград

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 23 октября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочего визита в Калининград принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Автотор-Арена» – самого крупного в Калининградской области и одного из крупнейших в России. Площадь спортивного объекта превышает 42 тысячи квадратных метров, ежедневно его смогут посещать до 4,5 тысячи человек.

В комплекс входит крытый футбольный манеж, оборудованный полем с искусственным покрытием по стандартам FIFA. Бассейн олимпийского класса на 50 метров, оснащённый подъёмным дном и передвижной платформой, позволяет проводить тренировки и соревнования во всех возрастных группах, а также реабилитацию людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Помимо этого, в комплексе есть универсальный зал для игровых видов спорта, залы бокса, хореографии, борьбы, аэробики, йоги и фитнеса.

На территории ФОКа оборудованы беговые дорожки на 100 метров, установлены уличные площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, тенниса и мини-футбола, соответствующие международным стандартам. Также около комплекса построен детский городок и ведётся строительство открытой тренажёрной площадки. На территории, прилегающей к ФОКу, обустроен спортивный парк с полосой препятствий, аналогичной тем, на которых тренируются бойцы морской пехоты.

«Я горжусь тем, что в Российской Федерации сегодня строятся суперсовременные уникальные объекты по стандартам, которые во многом даже превышают международные, – отметил Олег Матыцин. – Комфортные спортивные объекты и социальная инфраструктура – гарантия того, что люди будут заниматься спортом, и он станет нормой жизни для них. Тогда мы увидим здоровые поколения детей, которые будут гордиться нашей страной и своим городом».

«У нас огромная страна, есть возможность и необходимость строить как крупные объекты, так и доступные, легковозводимые, – добавил Министр. – Каждый регион должен определить свою стратегию развития в совершенствовании инфраструктуры. Для этого мы на Совете при Президенте представили Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, которая предполагает разработку региональной стратегии. Надеемся, что будет найден баланс между крупными и малыми спортивными объектами, и те и другие выполняют очень важную социальную функцию. На примере Калининградской области я вижу, что гармонию возможно найти при участии и государства, и бизнес-сообщества».

В рамках рабочего визита Олег Матыцин провёл встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, в ходе которой они обсудили вопросы развития спортивной отрасли в регионе и подписали Соглашение между Минспортом России и Калининградской областью о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

Олег Матыцин отметил, что в Калининградской области многое делается для развития спорта. «С учётом новой Стратегии развития физической культуры и спорта, наша первая задача – создание максимально комфортных условий для занятий спортом, чтобы люди были здоровы и имели возможность заниматься тем видом физической активности, которая им близка. Я знаю, что очень многое в этом направлении делается в Калининградской области, и мы всегда с большим доверием относимся к вашим проектам», – подчеркнул Министр.

В ходе рабочей поездки Олег Матыцин также ознакомился со спортивной инфраструктурой Калининградской области.

Фото: пресс-служба губернатора Калининградской области

Пресс-служба Минспорта России

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