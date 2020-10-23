Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

23 октября 2020, 14:40

В преддверии зимних пиковых нагрузок на газотранспортную сеть работники Оренбургских филиалов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» отремонтировали газопровод «Оренбургский ГПЗ — Совхозное ПХГ», по которому осуществляется закачка и отбор голубого топлива из подземного хранилища газа «Совхозное» (ООО «Газпром ПХГ»).

Ремонт проведен по результатам внутритрубной дефектоскопии. Сотрудники Оренбургского линейного производственного управления магистральных газопроводов и Управления аварийно-восстановительных работ № 4 за 10 дней устранили семь дефектных мест методом вырезки и замены отдельных труб и катушек. Основной объем газа из отключаемого участка газопровода, чтобы минимизировать потери, предварительно сработали на потребителя через ГРС № 1 города Оренбурга.

Отметим, что в ходе выполнения работ большое внимание уделялось противоэпидемиологическим мероприятиям. На месте проведения ремонта постоянно дежурил медицинский работник, проводилось ежедневное измерение температуры, строго соблюдался масочный режим. А схема работы была выстроена с таким расчетом, чтобы сотрудники разных филиалов и подразделений не пересекались друг с другом.

Как сообщает производственно-диспетчерская служба ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», предприятие полностью готово к приему газа, отбираемого из ПХГ «Совхозное». В холодные зимние месяцы хранилище обеспечивает голубым топливом потребителей Оренбургской и Челябинской областей.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе компании 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодно компания выполняет товаротранспортную работу для ПАО «Газпром» и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Компанией внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

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