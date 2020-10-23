Source: Russia – Council of the Federation

Все замечания, которые будут направлены на защиту прав граждан, будут тщательно отработаны и безусловно учтены, подчеркнул сенатор.

Приоритетами законопроекта о комплексной застройке является не только комплексное освоение территорий, но и защита прав граждан при осуществлении этой деятельности. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области комментируя предстоящее рассмотрение документа в первом чтении в Государственной Думе.

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Законопроект был внесен заместителем Председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области сенаторами Олегом Мельниченко и Андреем Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области и депутатом Государственной Думы Евгением Москвичевым.

Документ предусматривает внесение изменений в три кодекса – Градостроительный, Жилищный и Земельный, рассказал Олег Мельниченко. «Поэтому было бы правильно говорить о нем как о законопроекте о комплексной застройке, а не о всероссийской реновации, как его иногда называют в СМИ».

Олег Мельниченко отметил, что законопроект вызвал широкое обсуждение, поступило более 40 различных предложений и замечаний по его тексту.

«Для подготовки законопроекта к первому чтению мы прошли все необходимые процедуры, в Совете Федерации был проведен «круглый стол» по обсуждению этой темы, состоялись заседания трех комитетов Государственной Думы, которые концептуально поддержали документ, высказали свои замечания. Прошло рассмотрение законопроекта на площадке Общественной палаты, где он также был концептуально поддержан, готовятся замечания и предложения по доработке. Они будут рассмотрены и внесены в виде поправок ко второму чтению».

Все имеющиеся замечания и предложения по доработке сенатор предложил сформулировать и направить для рассмотрения.

Олег Мельниченко особо подчеркнул, что все замечания, направленные на защиту прав граждан, будут тщательно отработаны и безусловно учтены в тексте законопроекта.

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