О. Цепкин принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления

Source: Russia – Council of the Federation

В своем докладе сенатор рассказал о проекте модельного Избирательного кодекса.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области принял участие в онлайн-режиме в заседании Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге.

В ходе заседания сенатор выступил с докладом, рассказав о проекте модельного Избирательного кодекса.

«Приступая к разработке проектов модельных законов, мы отмечали различия и особенности национального законодательства стран Содружества. В законодательстве практически каждого государства удалось найти что‑то особенное, отсутствующее в законодательстве других стран. Создавая наиболее полную версию документа, мы не могли обойтись без элементов вариативности», — отметил Олег Цепкин.

Разработчики добавили в текст проекта кодекса положения, относящиеся к специфике организации и проведения электоральных процедур с учетом использования технических средств и предоставления возможности дистанционного участия в голосовании

Сенатор сообщил, что в разработке проекта модельного Избирательного кодекса активное участие принимали национальные парламенты, от которых поступило много замечаний и предложений.

«В соответствии с современными реалиями, разработчики добавили в текст проекта кодекса положения, относящиеся к специфике организации и проведения электоральных процедур с учетом использования технических средств и предоставления возможности дистанционного участия в голосовании», — сказал парламентарий.

Олег Цепкин также проинформировал участников заседания о проекте модельного закона «О государственных наградах».

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