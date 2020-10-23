Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История#Космодромы#Байконур24.10.2020 00:05

Памяти испытателей ракетно-космической техники

Сегодня, 24 октября 2020 года, исполняется ровно 60 лет со дня страшной трагедии в истории освоения космического пространства — в этот день в 1960 году на сорок первой площадке полигона № 5 Министерства обороны СССР (сегодня — космодром Байконур) взрыв ракеты унес жизни десятков человек. Спустя 60 лет после этой трагедии на Байконуре мы чтим память тех, чьи жизни были отданы космосу!

24 октября 1960 года в 18:45 во время предстартовых работ на заправленной баллистической ракете Р-16 произошел преждевременный запуск маршевого двигателя второй ступени. Своим факелом он разрушил днище окислителя первой ступени, а затем — и бак горючего второй ступени. Произошел взрыв более 100 тонн компонентов топлива, воздушных баллонов системы наддува баков. В результате взрыва начался пожар. В огне погибли 74 человека (57 военнослужащих и 17 представителей промышленности), среди них — первый главком ракетных войск маршал Митрофан Неделин. Ранения и ожоги получили 49 человек, некоторые из них скончались уже в госпитале.

Спустя 3 года, 24 октября 1963 года, на космодроме случилась еще одна трагедия. При испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Р-9А из-за возникновения искры в загазованной атмосфере вспыхнул пожар в шахте стартовой позиции № 70, погибло 8 человек. Пары керосина и кислорода образовались в результате заправки учебной ракеты топливом накануне.

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Документальный фильм телевизионного отдела Космического центра «Южный»

С тех пор 24 октября стал днем, когда не стартуют ракеты. На космодроме Байконур прекращаются все работы с ракетами-носителями и космическими аппаратами, люди скорбят, вспоминают коллег, возлагают венки к братской могиле погибших, к памятнику на месте бывшей стартовой площадки Р-16.

Именем Митрофана Неделина названа одна из улиц города Байконур, ему установлен памятник, а его имя присвоено Байконурскому электрорадиотехническому техникуму связи. Именами погибших при аварии Евгения Осташева и Александра Носова также названы городские улицы.

Освоение космоса — фантастически сложная задача. Исследователи космоса осознанно идут на риск, некоторые из них отдали за это свои жизни. Мы всегда будем помнить имена этих Героев и осознавать всю значимость и опасность их работы.

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