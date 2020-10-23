Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя, обвиняемого в убийстве конкурентов, и его сообщника

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное иным общеопасным способом), ст. 168 УК РФ (повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности).

Как полагает следствие, зимой 2016 года у индивидуального предпринимателя из поселка Карсун произошел конфликт с двумя родными братьями из Ульяновска, занимавшимися производством изделий из гранитного камня (в том числе надгробных сооружений).

Намереваясь монополизировать на территории района рынок оказания населению комплекса ритуальных услуг, злоумышленник предложил ряду лиц, получавших часть прибыли от осуществляемой им коммерческой деятельности, убить конкурентов.

Ночью 9 января 2016 года члены группы прибыли к производственной базе по улице Гусева в указанном поселке, где инициатор расправы расстрелял жертв из огнестрельного оружия 16 калибра.

Добив потерпевших колюще-режущими предметами, нападавшие вывезли трупы на берег реки Суры и, прикрепив груз, сбросили их в прорубь.

Однако, несмотря на все предпринятые меры к сокрытию следов преступления, инициатор и наиболее активный участник расправы были задержаны зимой 2020 года.

При этом следствие считает, что последний при доставлении его сотрудниками полиции 29 января текущего года после задержания в Карсунском районе в областной центр, находясь в служебном автомобиле, напал на водителя транспортного средства, спровоцировав ДТП на полосе встречного движения. Жизнь трех работников органов внутренних дел была спасена лишь в результате своевременно оказанной им медицинской помощи.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Ульяновский областной суд для рассмотрения по существу.

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