С. Митин: Необходимо принять меры по обеспечению ускоренного развития отечественной селекции и семеноводства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Межведомственного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в заседании Межведомственного совета при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по рассмотрению вопросов о создании селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров.

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Указом Президента РФ утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, в которой обозначено целевое состояние продовольственной безопасности страны. Ключевым индикатором Доктрины является достижение уровня 75 проц. самообеспеченности семенами высших репродукций отечественной селекции, что является приоритетной задачей подведомственных организаций Минобрнауки России.

По словам сенатора, о реализации положений Доктрины и шел разговор на заседании Межведомственного совета при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

«Беспокоит статистика Минсельхоза России и Федеральной таможенной службы. По большинству стратегически значимых сельскохозяйственных культур семена иностранной селекции продолжают превышать 50 процентов», — отметил Сергей Митин, комментируя долю посевного и посадочного материала иностранной селекции в общем высеве.

«Более того, несмотря на принимаемые меры, реализацию Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы и подпрограммы по развитию селекции и семеноводства, доля используемого посадочного материала зарубежной селекции не снижается», — добавил он.

По словам сенатора, Совет Федерации и профильный Комитет палаты уделяют особое внимание комплексу первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства. Летом прошлого года, по поручению Председателя Совета Федерации были проведены парламентские слушания по вопросу развития отечественной селекции и семеноводства, напомнил он.

Сергей Митин отметил, что вопрос реализации рекомендаций парламентский слушаний находится на особом контроле. «На данный момент не все наши рекомендации выполнены, а сроки реализации некоторых значительно затянулись. В частности, не внесена в Государственную Думу новая редакция Федерального закона «О семеноводстве», не приняты все необходимые подпрограммы Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы. Кроме этого есть вопросы по эффективности и реальным срокам реализуемых подпрограмм. Также остается открытым вопрос перераспределения между Минсельхозом Росси и Минобрнауки России функций по координации деятельности отраслевых научных организаций, выполняющих работы по реализации Федеральной научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы».

В своем выступлении Сергей Митин подчеркнул, что представляется чрезвычайно важным оперативно и эффективно реализовать мероприятия по созданию 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров и 5 агробиотехнопарков, предусмотренных Национальным проектом «Наука».

«Это может дать новый вектор развития отечественной селекции и семеноводству. Позволит нарастить объемы производства семян основных сельскохозяйственных культур и существенно снизить зависимость отечественных аграриев от зарубежных сортов и гибридов», — уверен сенатор.

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