Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили вопросы популяризации спорта.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области и член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области Александр Карелин КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области в ходе работы в Ульяновской области провели встречу с председателем Законодательного Собрания региона Валерием Малышевым и приняли участие в работе конференции «Спортивная борьба – опора региона».

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На рабочей встрече сенаторов с председателем Законодательного Собрания затрагивались вопросы развития в области спорта и популяризации здорового образа жизни. В ходе встречи обсуждались возможности реализации в регионе образовательной программы «Борьба – в школы», вопросы поддержки региональной федерации спортивной борьбы, строительства площадок для занятий спортом и популяризации физической культуры.

После встречи с депутатским корпусом сенаторы приняли участие в работе конференции «Спортивная борьба – опора региона». Ульяновская школа спортивной борьбы славится мастерством своих воспитанников и успехами тренерского штаба не только в стране, но и далеко за ее пределами.

Сергей Рябухин и Александр Карелин приняли участие в работе конференции «Спортивная борьба – опора региона»

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Сергей Рябухин и Александр Карелин приняли участие в работе конференции «Спортивная борьба – опора региона»

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Сергей Рябухин и Александр Карелин приняли участие в работе конференции «Спортивная борьба – опора региона»

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Сергей Рябухин и Александр Карелин приняли участие в работе конференции «Спортивная борьба – опора региона»

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Сергей Рябухин и Александр Карелин приняли участие в работе конференции «Спортивная борьба – опора региона»

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Сергей Рябухин и Александр Карелин приняли участие в работе конференции «Спортивная борьба – опора региона»

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Сергей Рябухин и Александр Карелин приняли участие в работе конференции «Спортивная борьба – опора региона»

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Сергей Рябухин и Александр Карелин приняли участие в работе конференции «Спортивная борьба – опора региона»

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Сергей Рябухин и Александр Карелин приняли участие в работе конференции «Спортивная борьба – опора региона»

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Сергей Рябухин и Александр Карелин приняли участие в работе конференции «Спортивная борьба – опора региона»

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«Мы рассчитываем, что развитие классической спортивной борьбы в Ульяновской области получит второе дыхание», — сказал Сергей Рябухин. «Для этого в нашем регионе есть все возможности. Легендарные имена Виталия Константинова, Анатолия Винника, их учеников и последователей — это тот потенциал, который должен быть востребован и возрожден. Для этого необходимо использовать, в том числе, возможности школьных спортзалов, образовательных программ, дополнительных внеурочных занятий. Нужно популяризировать такие спортивные подвиги, снимать о выдающихся спортсменах фильмы, об этом должны знать школьники», – подчеркнул сенатор.

После конференции Сергей Рябухин и Александр Карелин возложили цветы к монументу основателям греко-римской борьбы в Ульяновской области: ветерану Великой отечественной войны Никите Викторовичу Пьянкову и заслуженному тренеру СССР и России Анатолию Ивановичу Виннику. Также они, осмотрели спортивные площадки и провели творческую встречу с воспитанниками школы спортивной борьбы.

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