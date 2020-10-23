Т. Кусайко: Должна быть обеспечена регулярная поставка в регионы иммунобиологических лекарственных препаратов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила с докладом на заседании, посвященном вопросам вакцинопрофилактики.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в расширенном заседании Экспертного совета Союза экспертов в сфере иммунопрофилактики.

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Мероприятие прошло под председательством главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава России, академика РАН Лейлы Намазовой-Барановой.

На заседании обсуждалась разработка плана мероприятий в рамках реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 г. Этот документ был утвержден Правительством РФ в сентябре текущего года в рамках исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам производства и обращения иммунобиологических лекарственных препаратов.

Татьяна Кусайко в режиме видеоконференцсвязи выступила с докладом о совершенствовании правовых актов по вопросам регулирования обращения иммунобиологических препаратов и дальнейшем развитии механизмов обеспечения граждан иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики.

Сенатор особое внимание уделила вопросам разработки, производства и регистрации иммунобиологических препаратов. Она отметила, что иммунизация во всем мире признана одной из самых успешных и экономически эффективных мер для сохранения жизни и здоровья людей.

«Ежегодно вакцинация предотвращает почти шесть миллионов смертей во всем мире. В России вакцинопрофилактика – одно из приоритетных направлений государственной политики», — сказала парламентарий.

Татьяна Кусайко напомнила, что, согласно Перечню поручений Президента РФ от 20 июля 2019 г., иммунобиологические лекарственные препараты, используемые для иммунопрофилактики в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, должны быть включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«К тому же должна быть обеспечена регулярная поставка в субъекты РФ иммунобиологических лекарственных препаратов, используемых в рамках национального календаря профилактических прививок, исходя из потребностей регионов», — отметила законодатель.

По ее словам, Министерство здравоохранения РФ внесло новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в Правительство Российской Федерации.

Как подчеркнула Татьяна Кусайко, основные приоритеты в решении задач Стратегии — доступность для граждан профилактических прививок, развитие производства качественных, безопасных и эффективных иммунобиологических препаратов на территории России, поддержка научных исследований и разработок, а также совершенствование законодательства в области иммунопрофилактики и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сенатор напомнила о реализации государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», целью которой является создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня.

В мероприятии приняли участие директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико, руководитель научно-методического центра иммунопрофилактики Роспотребнадзора, заведующая лабораторией иммунопрофилактики ЦНИИ эпидемиологии Ирина Михеева, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Валентина Косенко, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина, представитель Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Станислав Громов.

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