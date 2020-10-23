Т. Кусайко: Практическое здравоохранение нуждается во внедрении новых, современных технологий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на IV съезде терапевтов Московской области.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области выступила на IV съезде терапевтов Московской области.

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Мероприятие проводится ежегодно с 2017 года и посвящено актуальным вопросам современного здравоохранения. В рамках форума российские и зарубежные специалисты самых разных медицинских профилей обсуждают новые методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний. В связи с распространением коронавируса в нынешнем году съезд проходит в онлайн режиме.

Новые вызовы ставят новые задачи, вместе с тем, доступность и качество медицинской помощи для всех пациентов, не только с COVID-19, остаются в числе государственных приоритетов, отметила Татьяна Кусайко. «Задача врачей — продолжать качественно и эффективно лечить пациентов даже в таких сложных условиях».

Татьяна Кусайко обратила внимание на важность обеспечения непрерывности медицинского образования и повышения квалификации. «Профессия врача — это постоянное обучение: новые сертификации, клинические рекомендации, которые надо обсуждать и внедрять в практическое здравоохранение».

По словам сенатора, работа съезда будет способствовать обучению и обмену опытом не только в сфере организации эффективного лечения пациентов, но и в решении серьезных управленческих вопросов работы медицинских учреждений.

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